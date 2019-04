Le pié zépinard de la rue Renaudière de Vaux, situé près de la mairie du Port, et le célèbre banian du rond-point de la Glacière sont désormais des " arbres remarquables de France ".



Les plaques explicatives ont été dévoilées ce mercredi 10 avril 2019, en présence de Danila Bégue, élue en charge de la mise en œuvre et suivi des actions liées à la valorisation du patrimoine, d’Annick Le Toullec, élue en charge de la culture, d’Armand Mouniata, élu en charge de l'environnement, de Fabrice Thémyr, le représentant de l’association Arbres remarquables: bilan, recherche, études et sauvegarde (A.R.B.R.E.S) et du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l’environnement (CAUE).

Danila Bègue a indiqué dans son discours : " Voilà deux arbres liés aux Portois comme les Portois peuvent être liés à eux ! Ces deux arbres sont effectivement des témoins de notre Histoire. Ils constituent un lien de mémoire collective important pour les générations passées et à venir…. C’est donc une grande fierté pour la Ville de recevoir le label Arbres remarquables pour nos zepinards et notre banian. Car ces deux arbres remarquables sont les symboles de notre ville jardin et de notre politique pour une ville où il fait bon vivre. " Une charte a également été signé entre la ville et l’association A.R.B.R.E.S.