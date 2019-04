Ce samedi 13 avril 2019, de 9h à 23h30, le foyer Zembrocaz du quartier ZAC 1 accueille de nombreux artistes pour un concert gratuit et de nombreuses animations. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur la scène, vous allez retrouver entre autres : Black-T, Sega"El, Dimix Staya, Juinor, DJ SEBB, Mister RAMSY, Abdoul, Viix…



De nombreuses activités sont également proposées : stand de jeu lontan, tournoi de domino, atelier de prévention, atelier artistique, tournoi de football, de basketball et de pétanque, et pour les plus petits, des structures gonflables aquatiques.