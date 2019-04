Plus de 600 personnes se sont données rendez-vous ce samedi 13 avril 2019 pour un concert dans le quartier de la ZAC 1 au Port.

Black-T, Sega"El, Dimix Staya, Junior, DJ SEBB, Mister Ramsy et de nombreux autres artistes se sont succédés sur la scène au niveau du foyer Zembrocaz. Les habitants ont pu également profiter de nombreuses activités : jeu lontan, domino, football, basketball ou encore pétanque et structures gonflables aquatiques pour les plus petits.

Cette manifestation a été organisée par la ville du Port en partenariat avec ZAC 1 animation et les habitants du quartier.