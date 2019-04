Les habitants de la résidence Société d'habitation à loyer modéré à La Réunion (SHLMR) "Rose des vents" ont pu profiter de plusieurs ateliers ce samedi 13 avril 2019 au matin.

Sur place, ils ont pu retrouver, entre autres, un bazar en pied d'immeuble avec une vente de fruits et de légumes à un euro le kilo et des activités physiques et sportives organisées par l'Office municipal du sport du Port.



Les habitants ont répondu présents dès huit heures… et en moins de deux heures, tout le stock avait été vendu.