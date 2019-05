Publié il y a 15 heures / Actualisé il y a 14 heures

Le lycée du Port et ses élèves étaient mobilisés ce vendredi 3 mai 2019 pour soutenir l'association Action contre la faim. Une course était organisée dans l'enceinte de l'établissement et les élèves devaient courir le plus de tours possible.

