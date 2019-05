Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

Dédiée à l'emploi et l'insertion des personnes porteuses de handicap la 5ème édition du Jobkap'R a lieu ce jeudi 9 mai 2019 de 8h30 à 16h à la Halle des Manifestations du Port. Environ 200 candidats "issus du milieu protégé, du Cap Emploi, du Pôle Emploi et des Missions locales participeront à un jobdating avec 25 employeurs proposant 56 offres d'emploi" indique l'ALEFPA (Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie) qui organise l'action en partenariat avec la commune du Port (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

