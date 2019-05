La traditionnelle cérémonie du 8 mai 1945 s'est déroulée ce mercredi 8 mai 2019 dans la matinée aux monuments aux morts sur la place de l'église Sainte-Jeanne-d'Arc.

Le maire Olivier Hoarau et des élus du conseil municipal, des jeunes du conseil municipal des enfants, la députée Huguette Bello, le sous-préfet de Saint-Paul, des anciens combattants, la Police nationale et municipale et des militaires de la base navale étaient présents lors de cette cérémonie.



Le 8 mai 1945 est une date historique pour commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne.



Dans son allocution, le Maire Olivier Hoarau a indiqué : " La victoire que nous commémorons aujourd’hui nous amène à rendre hommage à ses artisans. Des Femmes et des Hommes, concitoyens Français, Européens et d’autres continents, qui par leur courage, leur sens du devoir, et leur sacrifice, ont pu venir à bout de l’ignominie nazie jusqu’au cœur de nos foyers, alors que sur le front, nos frères et nos pères tombaient les uns après les autres héroïquement…. Nous apportons ainsi notre contribution, si modeste soit-elle, à l’avènement d’un monde meilleur, d’un monde serein. Nos compatriotes réunionnais, anciens combattants, ici présents, et nos défunts tombés au front ont par leur sacrifice montré combien la solidarité, la fraternité étaient les piliers de la liberté au sein de notre République. Nous ne cesserons jamais de leur rendre hommage parce que nous leur devons d’être un peuple libre aujourd’hui. "



Un dépôt de gerbes par les autorités présentes a ensuite clôturé cette commémoration.