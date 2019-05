La chanteuse et danseuse Cendrine Cingala rend hommage à Anne Mousse, "grand-mère de tous les Réunionnais". Le destin de cette grande dame lui a inspiré de nouvelles chansons qu'elle a partagées avec les enfants et mamans du quartier "Voie Triomphale" au Port, en partenariat avec la SHLMR, ce samedi 18 mai 2019.

Les riverains ont redécouvert une partie de leur histoire. Beaucoup ne connaissaient le fabuleux destin d’Anne Mousse. A travers le conte, le chant et la danse, ils sont entrés dans l’histoire de la première femme née à La Réunion et ont imaginé ensemble la vie de l’époque, en 1663. Cendrine, artiste leader du groupe Sundri Feeling a réussi à les faire voyager dans le temps.

“Raconte amwin la vi dann tan lontan !” “Kossa zot té mange ?” “Koman zot té sa va toilet ?”

Autant de questions dont les réponses ont été apportées par Véronique et Jasmine, les 2 grand-mères du quartier inspirées par leur propre histoire pour jouer dans le spectacle de restitution qui s’est déroulé le 18 mai 2019 dans le local de l’association APQL. Les grand-mères ainsi ont témoigné d’une époque où l’on se brossait les dents avec du charbon et où l’on mangeait patates, songes et manioc pour le goûter.

La chanteuse a rappelé à tous qu’Anne Mousse était aussi surnommée “la négresse créole” et qu’elle a bravé l’interdiction du gouverneur en épousant un Breton. Elle a construit la “Chapelle blanche”, eu 8 enfants, et les faits remarquables sur sa vie ne manquent pas, malgré le peu d’importance que lui accorde l’histoire officielle.