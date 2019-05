Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le dispositif dispositif petit-déjeuner à l'école est lancé au Port ce mardi 20 mai 2019 à partir de 7h50 à l'école élémentaire Raoul Fruteau. Cette action est "l'une des mesures concrètes pour relever le défi de la pauvreté inscrites dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République" notent la commune du Port et le rectorat. La cité portoise est la quatrième commune de l'île à mettre en place le dispositif "et la première à proposer aux familles qui font le choix de prendre le petit-déjeuner à la maison, la distribution d'un panier contenant les éléments nécessaires pour la préparation de ce premier repas de la journée" souligne la mairie (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

