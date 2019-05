Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Les 4414 enfants des 28 écoles du Port et leurs parents ont participé ce mardi 21 mai 2019 à une matinée spéciale pour le lancement de ce dispositif. Le Port est la première commune à proposer aux familles un panier pour prendre le petit déjeuner à la maison. Dans le sac, les éléments nécessaires (une brique de lait, trois fruits et trois produits céréaliers) pour trois jours et pour les deux autres jours (lundi et mardi), la collation habituelle continuera à être distribuée.

