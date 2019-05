30 marmailles ont assisté ce mercredi 22 mai 2019 à un conte musical. 45 minutes de " bonheur pour les enfants " a indiqué la mairie, où ces derniers ont découvert les aventures de Pascal Batros , d'Indiana Conda et du Doc René Vrosé.

Après un atterrissage rocambolesque sur l’île, Pascal Batros, fervent défenseur du vivre ensemble et de la tolérance, assisté d’Indiana Conda l’aventurier hyper-trop sensible et du "Doc" René Vrosé, sorte de professeur Tournesol bavarois, chantent et racontent les animaux rencontrés aux quatre coins de la planète. Dans un décor représentant La Réunion, la troupe d’Animalice enchaine en chansons leurs histoires : le concours australien de bonds des kangourous, ou le manchot qui rêvait de voler ou encore le tang qui usa de sa malice pour échapper à un papangue…

Un spectacle musical interactif et pédagogique sur la protection des animaux et de l’environnement de La Réunion pour les petits et les grands.

Pour ceux ou celles qui ont raté, un autre rendez-vous ce samedi 25 à 10 heures à la Bibliothèque Say.