Le club portois de muay thaï a récompensé ce mercredi 22 mai 2019 les différents participants aux récents championnats de France de la discipline, en présence de différents élus de la commune.

Avec trois champions de France et deux médaillés, le club Portois ASCR muay thaï - team dragon a ramené un beau palmarès. Une soirée était organisée en leur honneur au stade Manès en présence du maire, Olivier Hoarau et des élus, Jean-Claude Maillot élu au sport et Annick Le Toullec, élue à la culture.



Voici les résultats :

Niad Nassibou : Champion de France, champion de la Réunion cadet.

Ismael Riziki : Champion de France /-52kg.

Mattéo Chane Fo : Champion de France benjamin.

Syrielle Icaze : troisième finaliste bronze, Championne de la réunion cadette.

Amel Nassibou qui a atteint le quart de final au championnat de France et Championne de la Réunion cadette.