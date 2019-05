Fréderic Dussolier et Eric Raban exposent, ensemble, leurs oeuvres dans le magasin D2 sur les quais du port Ouest à partir du mercredi 29 mai 2019. Elle se terminera le 16 juin.

Cette exposition mêle les peintures d'Eric Raban, des œuvres surréalistes et le travail du plasticien Fréderic Dussolier avec ses sculptures de métal, le tout dans un décor particulier. Le vernissage a eu lieu vendredi dernier.



L'exposition est ouverte jusqu'au 16 juin, plus d'info ci-dessous :

Du mercredi 29 mai au samedi 1er juin de 17h à 21h.

Le vendredi 7 juin et le samedi 8 juin de 17h à 21h.

Du mercredi 12 juin au samedi 15 juin de 17h à 21h.

Et tous les dimanches de 9h à 12h.