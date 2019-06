Ce jeudi 30 mai 2019, entre 4 et 5000 personnes se sont données rendez-vous pour la manifestation organisée par la ville et l'OMS.

Le public a pu découvrir en un seul et même espace un très large panel d’activités proposé sur le territoire, par exemple : boxe, muay thaï, canne de combat, moring, athlétisme, tir à l’arc, gymnastique, foot, rugby, basket, etc…

Des structures gonflables, un taureau mécanique, une cible géante et un village de restauration étaient également à la disposition du public.



Sur la scène, River Vibe Group, Free Up Yourself et Vien bougé se sont succédés toute l’après-midi.



Une journée familiale et gratuite qui a duré toute la journée.