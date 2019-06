La préfecture et la ville du Port ont donné le top départ du chantier du nouveau siège de la Direction de la mer sud Océan indien (DMSOI). La construction va commencer la semaine prochaine et devrait se terminer en décembre 2020. Un projet de 4 millions d'euros censé regrouper les différents sites de la DMSOI répartis sur l'île.

Les services de la DMSOI, actuellement répartis sur 5 sites à Saint-Denis et au Port vont être regroupés dans ce nouveau bâtiment fait de béton et de bois. Ce regroupement est censé à la fois moderniser les conditions de travail pour les employés, mais aussi offrir un meilleur confort aux usagers, jusqu'à envisager avec eux des projets participatifs. L'accueil devrait être également simplifié.

4 millions d'euros ont été débloqués pour mener à bien ce chantier. "Nous sommes fiers et honorés que Le Port ait été choisi" déclare le maire de la ville, Olivier Hoarau. "C'est la confirmation que la commune est la capitale économique de La Réunion, et une capitale pour les activités maritimes".

La DMSOI gère les métiers de la pêche et de la mer, et la mise en place de ce bâtiment devrait permettre une meilleure proximité, en rapprochant administration et administrés. Pour le préfet Amaury Saint-Quentin, ce chantier "répond aux attentes des usagers".

L'économie maritime, patrimoine bleu d'importance

"Le développement de cette économie de la mer est très important", explique le préfet, "la mer est directement liée à l'histoire de l'île, c'est une ressource de taille pour l'ensemble des Réunionnais". Ce "poumon économique de l'île" est un "patrimoine bleu" selon lui qu'il est nécessaire de continuer à développer.

Le maire du Port rappelle pour sa part l'importance qu'il faut donner au lycée des métiers de la mer, "le préfet m'a garanti à nouveau que futur lycée reste une priorité de l'Etat", assure le maire, pour qui ce projet est important en terme de formation des jeunes.

Un bâtiment bioclimatique

Le nouveau siège de la DMSOI sera bioclimatique, assure l'architecte Olivier Brabant, qui a dessiné les plans du bâtiment. "Un gazon synthétique permettra de créer une 'oasis verte' censée verdir un peu le béton du bâtiment". Côté climatisation, la construction du bâtiment ira dans le sens d'une ventilation naturelle, "c'est important dans l'environnement chaud et sec du littoral".

Tout le rez-de-chaussée sera en béton, il contiendra les sanitaires, l'accueil et la cafétéria. L'étage lui, qui accueillera les bureaux, sera constitué de poutres en bois. Ainsi le préfet Amaury de Saint-Quentin et le maire du Port Olivier Hoarau ont, non pas posé la première pierre du chantier, mais cloué la première poutre en bois.

