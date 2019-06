C'est la première année que ce dispositif est testé à la ville du Port : un conseil municipal pour enfants... et constitué d'enfants ! Une jeune maire de 10 a même été élue cette année pour présider ce conseil. Ce jeudi 6 juin dans la matinée, ils étaient 22 enfants d'écoles primaires réunis autour de la table pour parler de 3 thématiques qu'ils ont eux mêmes choisies : un projet solidaire pour les personnes en situation de handicap, une journée des olympiades autour du sport et un concours de dessins sur la thématique propreté. (Photos www.ipreunion.com)

"Ce qui est formidable avec les enfants, c'est leur spontanéité", selon Annie Mourgaye, élue en charge des affaires scolaires à la mairie du Port. Ce jeudi 6 juin, ils validaient 3 commissions, choisies par eux-mêmes au préalable. Ces 3 actions à mettre en place tournent autour de l'environnement, de la solidarité sur le thème du handicap, et du sport.

En tout, 22 enfants réunis autour de la table, à raison de 2 représentants par école, soit 11 écoles élémentaires représentées. "Cette année est celle de la citoyenneté", explique Annie Mourgaye. "Si on veut que nos enfants deviennent de bons citoyens, c'est important de les laisser agir dès le plus jeune âge. On sent beaucoup d'enthousiasme de leur part, ils prennent à coeur leur mission, il y aurait même des leçons à donner aux adultes !"

La preuve aussi que les enfants savent aussi s'intéresser à de vraies problématiques, "ils nous ont agréablementt surpris" raconte l'élue du Port. "Ils viennent ici, tous sérieux avec leur carnet, ils prennent vraiment ce conseil à coeur."

"On les inclut dans la vie de leur ville"

Jérôme Kleinhans, directeur de l'école élémentaire Laurent Vergès à la Rivière des galets était présent ce jeudi 6 juin pour encadrer ses élèves. Le directeur est d'ailleurs très fier, car c'est dans son école qu'a été élue la "maire enfant", une élève de CM2 de 10 ans qui représente donc l'ensemble des élèves, et se rend aux cérémonies officielles. "Elle a d'ailleurs lu un petit discours lors de la cérémonie du 8 mai", raconte Jérôme Kleinhans.

Ce type de conseil municipal, version 10 ans, est important pour le directeur. "Ça donne une visibilité aux enfants, ils se sentent davntage concernés par la vie de la ville. L'objectif de toute façon est vraiment de les inclure dans la vie municipale, de leur faire prendre conscience que chacun a quelque chose à apporter."

Le projet a été lancé dès septembre 2018. "On les sensibilise au débat, au processus démocratique. Au-delà de la connaissance des institutions, on les aide à réfléchir, à collaborer, à argumenter." Les sujets sont donc des "commissions", comme dans un conseil municipal adulte. Un budget a été alloué en début d'année par la ville, de 4000 euros environ pour ces actions décidées par les enfants.

"On a essuyé les plâtres cette année" se souvient Jérôme Kleinhans. "C'est la première fois que c'est organisé donc il y a forcément des choses à améliorer. Mais les enfants sont très investis, très mobilisés. Il faudra faire un bilan à la fin de l'année, et peut-être travailler sur la coordination des actions, sur la circulation de l'information, c'est là que nous pouvons faire des progrès."

