Aux commandes de cet évenement, l'association Bek La Barre. Ce dimanche 9 juin 2019, deux compétitions de Street Workout auront lieu, une de force et une de freestyle au Port (front de mer - en face de la piscine municipale) de 9h à 18h. Ces compétitions permettront aux meilleurs de se qualifier pour la Coupe du Monde de Street Workout 2019 à Hong-Kong. Dans les participants, trois personnes déjà bien connus dans le milieu : Teddy Nourry, double champion de La Réunion 2017 et 2018, Daryl Polor, double champion de la Guadeloupe 2017 et 2018 et Massimo Flaiani champion 2018 d'Afrique du Sud. Spectacle assuré ! (photo d'illustration)

