Le salon ferme ses portes après 4 jours bien remplis. Au programme : des animations, des affaires, des conférences, des ateliers et des spectacles pour petits et grands. Ce sont 7.300 personnes cette année qui ont foulé les allées de ce 4ème salon du Bébé et de la Petite enfance organisé à la Halle des manifestations du Port. Une fréquentation un peu en baisse, malgré la création d'un 4ème jour de salon, alors que celui de l'année dernière ne comptait que 3 jours. L'édition 2018 avait vu près de 10.000 personnes fouler les allées du salon. Par ailleurs, le salon était payant cette année, contrairement à l'année dernière.

Cette année, le programme du salon était divers et varié : on y trouvait notamment de l’initiation à la danse avec bébé, des conférences sur les massages, sur la sophrologie, des présentations professionnelles telles que la doula, l’infirmière puéricultrice. Les professions de la petite enfance ont eu une journée pour se présenter et se rencontrer. Ainsi, une éducatrice a pu échanger avec des étudiantes de l’IRTS et constater que "les temps ont bien changé. Il y a maintenant des passerelles entre les filières, tout est numérisé et ils ont des cours d’informatique. Nous n’avions pas tout ça", explique Geneviève, l’éducatrice satisfaite des informations transmises. L’IRTS, le lycée Lepervanche du Port, le CCAS, la PMI et l’ARRIP (Association des infirmières puéricultrices) étaient présents.

Innovation cette année, le salon accueillait un stand et des conférences du réseau Parentalité créative : "nous nous appliquons à suivre les émotions des enfants et à les respecter dans leur évolution. Nous cherchons à les écouter pour mieux comprendre et aider nos enfants", raconte Anne-Marie lors des conférences pendant lesquelles elle a évoqué la gestion du temps au quotidien, la parentalité bienveillante, les besoins de l’enfant…

Des activités et des histoires

Côté animation enfantine, le salon était également bien fourni. Le réseau de lecture publique accompagné de sa bibliothèque éphémère, a proposé des contes, des séances de dédicaces quotidiennement. Des contes et des lectures musicales, des initiations à la musique, des ateliers de dessins et d’activités manuelles ont fait le plein pendant ces quatre jours de salon. Sans oublier bien sur les traditionnels manèges et le parcours de structures gonflables de l’Ilot marmailles qui ont ravi les enfants. Dimanche, une initiation grimpe d’arbre était proposée.

L’animation était pour toute la famille, cette année à la halle, tout comme le coin repas qui permettait à touts de se restaurer à midi et pour le goûter. Juste après cette petite collation, le salon a innové en invitant 5 compagnies à venir se produire sur la scène du parvis de la Halle.

Ainsi, Babasifon, la compagnie Nektar avec Antonia ek Antonin, les contes de la reine Chogo, Kintana princess tortue de brin de bambou, du Bruit dans les tuyaux avec Romain Dargelos ont ravi petits et grands. "Nous avons souhaité partager un moment convivial avec les familles. Nous ne sommes pas déçus car chaque spectacle a transformé la scène en emmenant un univers différent. Les enfants étaient subjugués et émerveillés", explique Jean-Luc Caro, directeur général de la SEM GEM Le Port.

Un bilan toujours positif avec les partenaires Marmailles+ et le Coin des Petits

Bien entendu, le Salon s’étendait sur toute la Halle des manifestations. On trouvait de tout pour accueillir bébé en toute sérénité et les marques, leaders du marché, étaient présentes pour rencontrer ces parents ou futurs parents. Cette année, les entrées payantes ont peut-être refroidi les visiteurs puisque 7.300 personnes ont foulé les allées du hall 1. L'année dernière, selon Jean-Luc Caro, on comptait environ 10.000 visiteurs.

Avec un panier moyen de 50 euros, on ne partait pas les mains vide de la Halle des manifestations ce weekend. Dédé la Fée a cousu pendant 4 jours derrière son stand qui ne désemplissait pas : "la nuit, j’ai refait des couvertures car mon stock ne suffisait pas à répondre à la demande", raconte la vendeuse, ravie.

