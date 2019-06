Un premier temps fort dédié au théâtre et aux loisirs : La Pépinière présente sa 2ème récole dédiée au théâtre amateur du 14 au 22 juin 2019. Retrouvez ensuite une journée dédiée à l'univers du conte le 29 juin 2019.

Un premier temps fort du 14 au 22 juin. Espace endémique créé en 2018, La Pépinière présente sa deuxième récolte dédiée au théâtre amateur et de loisir. Après avoir vu éclore les créations de compagnies de Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre, et présenté les ateliers des jeunes pousses de 6/10 ans et adultes du Théâtre sous les Arbres, La Pépinière revient sous la forme d'un mini-festival ! Une occasion inédite pour ces comédiens en herbe des écoles, ateliers, associations ou compagnies amateurs de rencontrer le public et d'échanger avec lui.

Tout public à partir de 5 ans. Tarifs : gratuit en journée. 7 euros la soirée vendredi 14, samedi 15 ou mardi 18 juin à partir de 18h30. Retrouvez le programme complet sur ce lien.

Ensuite retrouvez "Laprémidi konté" avec Lucie Le Renard. Vieux comme le monde et longtemps en danger critique d’extinction, l’art du conte connaît aujourd’hui un vif regain d’intérêt de la part des enfants comme des adultes. Le dernier samedi de mars à juin, le Théâtre sous les Arbres vous propose de réduire votre temps d’écran saturé d’images et de laisser quatre master conteurs vous glisser des mots voyageurs à l’oreille. Éric Lauret alias Axel le génie informatique de " Kaz Péi ", Véronique Insa, Stéphane Thomas, Lou Hoarau et Lucie Le Renard ont le pouvoir extraordinaire de rêver à voix haute pour faire naître des scènes entières dans l’imaginaire de leur auditoire. Laissez- vous surprendre ! Parce que l’art de raconter, c’est aussi celui d’écouter. Paré, pa paré ?

Ça se passe le samedi 29 juin à 16h30. Durée : 1h. Tout public. Tarif unique : 3 euros. Tous les détails sur ce lien.

N'oubliez pas aussi qu'on peut pratiquer le théâtre sous les arbres. Pratiquer le théâtre avec Sergio Grondin ou Sylvie Espérance, la classe ! Chaque saison, des artistes de la programmation enfilent leur casquette de prof et partagent leur univers et leur processus de création le temps d’une série d’ateliers en direction des scolaires et des adultes. Au premier semestre, les auteurs et interprètes de Maloya et Morgabine se prêtent au jeu et vous donnent rendez-vous pour évaluer en public le travail accompli.

Informations et inscriptions jusqu'à 13 juillet sur le site.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com