Emma Assing-Leung-Tsui, élève de 4ème au collège Titan, et Zacharie Payet, élève de 4ème au collège Albius, ont été reçus ce dimanche 16 juin 2019 dans la salle du conseil municipal.

Les deux collégiens se sont distingués lors du concours du Plumier d'Or, un concours de langue française et d'expression écrite. Leurs travaux sur le thème de "l'hiver" ont été sélectionnés parmi 18 000 autres candidats.



" Nous avons la chance d’avoir au Port des jeunes qui se distinguent ! " a indiqué le maire, Olivier Hoarau et de rajouter " c’est Le Port qui réussit et on est très fier de vous recevoir ". Le maire était accompagné d’Annie Mourgaye, élue en charge de l’éducation, d’Annick Le Toullec, élue à la Culture, et de Jean-Claude Maillot, élu en charge des Sports.



Les deux lauréats sont repartis avec un petit cadeau offert par la municipalité.