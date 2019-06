150 personnes âgées de la ville ont répondu à l'invitation de la Maison des Séniors ce mardi. Ils se sont tous retrouvés au complexe sportif municipal de 8h30 à 15h autour de nombreuses activités.

Au programme de cette journée sportive : du vélo, de la marche nordique, un parcours du combattant, de la zumba, de la pétanque, du yoga, du renforcement musculaire et de la danse en ligne.

Karine Mounien élue en charge des séniors et des personnes en situation de handicap a lancé la journée en indiquant : " à ce jour, la maison des séniors du CCAS est un acteur incontournable de l’animation et de l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus. Nous avons mis en place plus de 300 actions afin de lutter efficacement et durablement contre les effets néfastes du vieillissement, rompre l’isolement et promouvoir l’autonomie. "