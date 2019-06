Publié le Lundi 24 Juin à 10H33 / Actualisé il y a 1 heures

Le gala du club portois Union sportive portoise de gymnastique et des sports acrobatiques (USPGSA ) s'est déroulé le week-end du 22 et 23 juin 2019 au complexe sportif municipal de la ville du Port. Durant plus de 2 heures, 400 participants de 6 ans à 60 ans ont fait le show devant plusieurs centaines de personnes. Au programme : cheval d'arçons, barres parallèles et gymnastique artistique.

