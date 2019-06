Publié il y a 21 heures / Actualisé il y a 1 heures

Samedi 22 juin 2019, l'association portoise de sport adapté (APSA) a fêté ses 30ans dans la salle polyvalente de la ZUP, en présence de Jean Claude Maillot et Karine Mounien, élus délégués. Le programme de cet anniversaire était une assemblée générale, un repas partagé et une remise de trophée. L'association, créée en 1989, compte 39 adhérents et a pour objectif la promotion du sport adapté.

