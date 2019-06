La flamme des Jeux des îles poursuit son tour de La Réunion. Ce jeudi 27 juin 2019, elle a été solennellement remise au maire du Port Olivier Hoarau, puis à la jeune maire des enfants. Sur le stade Nelson Mandela à la Rivière des Galets, 500 élèves étaient réunis, venant de toutes les écoles du Port. Des sportifs de haut niveau tels que Nicole Chane-Foc ou Jean Mayer étaient présents afin de parler valeurs sportives avec les plus jeunes. Une matinée en musique et en ateliers sportifs, riche en couleurs.

Un peu plus de 500 marmailles - pas toujours faciles à canaliser - étaient réunis ce jeudi 27 juin sur le stade Nelson Mandela à la Rivière des galets. Un moment convivial et bien sûr sportif autour des grandes valeurs de l'olympisme que sont l'amitié, le respect et l'excellence. Ce sont d'ailleurs ces valeurs qui sont abordées lors du tour de la flamme dans les écoles labellisées "Génération 2024", dans le cadre des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris dans 5 ans. "Ils travaillent autour de l'histoire de l'olympisme et de la flamme dans leurs écoles", nous explique le vice-président du CROS chargé de l'olympisme Thierry Grimaud.

Pour le maire du Port Olivier Hoarau, "c'est une grande manifestation par les enfants et pour les enfants." Plusieurs ateliers de démonstration sportive complètent la demi-journée, comme la gym, l'escrime ou la canne de combat. "C'est un tout un symbole de transmettre cette flamme des Jeux entourés d'enfants. Même madame la maire enfant est présente, il y a un vrai passage de relais sportif des plus grands aux plus jeunes."

La ville du Port a déjà formé de nombreux talents comme Nicole Canne Foc ou Jean Mayer, présents sur le stade. "Encore aujourd'hui nous formons de nouveaux futurs champions dans nos clubs", explique Olivier Hoarau. Le maire est déjà prêt à suivre les Jeux des îles, les équipes réunionnaises mais les autres aussi, "une grande famille du sport" selon lui.

Des grands noms du sport au milieu des élèves

La championne du monde de canne de combat Nicolas Canne Foc était présente également pour parler olympisme avec les enfants. "C'est émouvant et symbolique de transmettre les valeurs du sport via une flamme. Aujourd'hui je le fais à nouveau car je suis marraine olympique d'une école à l'Etang Saint-Paul", explique-t-elle. "A la canne de combat, on forme vraiment des élites à La Réunion. C'est grâce à ça que j'ai réussi à obtenir des titres nationaux, européens et mondiaux." La continuité sportive est bien là, et la championne du monde souhaite faire découvrir la canne de combat aux enfants. Deux champions de France étaient aussi présents pour encadrer les jeunes et assurer des initiations.

Autre grand nom du sport, Jean Mayer, ancien conseiller sportif à la Ligue réunionnaise de l'athlétisme. Lui-même a porté la flamme lors des derniers Jeux des îles en 2015. "C'est une belle action pour les jeunes, on parle ici de l'histoire du sport à La Réunion, de grandes manifestations mythiques. C'est important de transmettre ça aux enfants. J'étais fier de porter la flamme moi aussi, il y a beaucoup d'émotion dans ces moments-là." Devant sa télévision fin juillet, il ne loupera rien de l'athlétisme, "quelle que soit l'heure je regarderai".

Les enfants étaient certes un peu déçus de ne pas voir une vraie flamme qui brûle, "ça leur permet aussi de s'approcher et la voir de plus près", relativise Thierry Grimaud, vice-président du CROS chargé de l'olympisme. "C'est la troisième journée du parcours de la flamme, on a commencé à l'Etang Saint-Paul tôt ce matin, elle va continuer à aller d'école en école jusqu'au 5 juillet." Concernant la réaction des enfants, les adultes sont ravis : "Je suis étonné, et stupéfait de l'enthousiame des enfants ce matin" ajoute Thierry Grimaud.

mm/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com