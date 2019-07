L'ancien centre social Coeur Saignant, structure à mission sociale se situant dans la ZAC 2 à la Rivière des Galets, a été renommé ce vendredi 28 juin 2019 Centre Paulette Adois Lacpatia. "C'est une preuve indélébile de l'engagement et de la femme exemplaire qu'a été la première adjointe de la Ville du Port" a indiqué le maire Olivier Hoarau. L'inauguration s'est déroulée en présence de sa famille (Photo mairie du Port)

Le bâtiment est composé du centre de l’enfance, du jardin d’enfants, de la maison de l’éducation et de la parentalité (MEP), du lieu d’accueil enfants parents (LAEP) Kaz Timoun, du centre social et culturel, de la salle polyvalente, de l’association portoise pour l’enfance et la famille et du bureau de l’accueil loisir sans hébergement