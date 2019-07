Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La place des Cheminots, au Port, a accueilli ce samedi 29 juin la fête de l'Indépendance de la Grande Ile. Au programme de la journée : un défilé, des stands culinaires et artisanaux, de la danse traditionnelle et des concerts avec Marayh, Dijah, Mina de Menabe et Théo du nord.

