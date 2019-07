Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

L'association Liaison a organisé samedi 29 juin 2019 la deuxième édition de son évènement "Pique-nique de partage", en partenariat avec la ville du Port et la SHLMR (Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion). Le but de cette journée était de créer une journée conviviale avec les familles et les personnes en situation de handicap. 200 personnes étaient présentes et ont pu profiter d'un vaste programme.

