La ville du Port et le Conseil départemental s'allient pour lancer un nouveau dispositif : la licence sportive pour tous. Une première à La Réunion ! Il s'agit d'une aide accordée aux Portoises et Portois de moins de 26 ans pour adhérer à un club. Le mode d'emploi ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce dispositif répond selon le maire du Port Olivier Hoarau à la volonté "de soutenir les sportifs portois au regard de leur situation socio-économique". La Licence pour tous verra le jour dès le lancement des inscriptions en club pour la saison sportive 2019/2020. "Au Port, les valeurs de l’Olympisme que sont le courage, le respect, ont une résonnance particulière. Elles font partie de notre identité", assure le maire.

"Les Portois ont du talent, ils sont reconnus au plus haut niveau grâce à d’illustres sportifs tels que Patrice Casimir, Edith Telmar… qui ont ouvert le chemin ! Et plus récemment le jeune Ethan Baillif, champion de France de judo en minime", a-t-il ajouté.

Qu’est ce qu’une licence sportive ?

La licence sportive permet d'avoir accès à tout ou partie des activités (notamment les compétitions) organisées par la fédération sportive à laquelle est affilié le club. Le licencié est couvert par l’assurance obligatoire de la fédération pour les dommages qu’il pourrait causer ou qu'un autre participant pourrait lui causer lors de ces activités. Elle permet également de prendre part au fonctionnement de la fédération.

La licence est délivrée par une fédération sportive ou en son nom par un club qui lui est affilié.

Si un club n'est pas affilié à une fédération, il ne délivre pas de licence. Les statuts d'une fédération peuvent prévoir que les adhérents des clubs affiliés sont obligatoirement titulaires de la licence sportive de la fédération.

Selon la fédération, il peut exister 3 types de licence :

- La licence "loisir" est un titre qui permet de participer aux activités de fédération, à l'exception des compétitions

- La licence "compétition" ouvre droit à participer aux compétitions de la fédération

- La licence " dirigeant / arbitre ".

Qui peut bénéficier de l’aide à la licence sportive ?

- Enfants et jeunes scolarisés en primaire, secondaire ou en enseignement supérieur (- de 26 ans) ainsi qu’aux mères de famille ;

- Qui résident à Le Port ;

- Qui souhaitent s’inscrire dans un club de Le Port.

Dans quelles conditions ?

Le montant de l’aide financière est corrélé au quotient familial calculé par la CAF. Les seuils d’accès au dispositif prennent en compte les ressources des familles et le nombre de personnes à charge. Ces seuils d’accès sont révisés chaque année en fonction de l’évolution du SMIC

Pour quelle activité sportive? Dans quelle association sportive ?

L’aide à la licence doit permettre aux bénéficiaires d’accéder à la pratique sportive de leur choix dans une association sportive de la Ville de Le Port. Le dispositif peut être étendu aux clubs sportifs situés en dehors de la commune dans le cas où aucune association sportive de la Ville ne propose pas la discipline choisie. L’activité danse est intégrée à l’aide à la licence lorsqu’elle est pratiquée dans un cadre associatif.

Quel est le montant de l’aide ?

Le niveau annuel d’intervention de la collectivité oscille entre 20 et 40 € (en fonction du QF). Dans l’hypothèse où le montant de la licence sportive est inférieur ou égal à ce montant, la collectivité prend en charge la totalité du coût déduction faîte de 15 € minimum de participation obligatoire de la famille.

Le montant de l’aide apportée aux familles est déduit par l’association du coût de l’adhésion. Un(e) sportif(ve) ne peut se voir attribuer qu’une seule aide à la licence par saison sportive.

Quelles démarches accomplir ?

- Se rendre dans le club sportif de son choix afin de retirer un dossier d’inscription (téléchargeable sur le site de la Ville), compléter et signer la fiche de renseignements accompagnée de l’ensemble des justificatifs demandés

- Déposer le dossier complet auprès du club au plus vite et au plus tard le 30 septembre 2019 (pour une saisonnalité sportive effective en août) ou 30 avril 2020 (pour une saisonnalité sportive effective en mars)

Une commission technique se réunira deux fois par an et statuera sur l’éligibilité administrative de la demande et le montant de l’aide financière qui pourrait être accordée par la Ville à l’adhérent(e) :

- L’aide municipale est versée directement au club à l’issue du Conseil municipal de référence de de la commission technique

- Un courrier précisant le montant de la prise en charge sera remis à la famille et au club sportif bénéficiaires

- La famille se présente alors dans le club sportif pour remettre aux dirigeants cette attestation afin que le montant de l’aide soit déduit du montant de l’inscription.

