Ce mercredi 3 juillet 2019, 56 médailles du travail décernées aux agents de la ville du Port, 13 médailles d'argent, 19 de vermeil et 24 d'or.

Le maire Olivier Hoarau a salué leur travail et a indiqué : "Cette cérémonie vient ainsi récompenser une durée exceptionnelle de votre activité professionnelle ; une tranche de vie exemplaire. La médaille du travail honore aussi et surtout les compétences, la réussite et la conscience professionnelle dont chacune et chacun d’entre vous avez fait la démonstration."

Le maire et les adjoints présents ont ensuite décerné les médailles à 56 agents : 13 médailles d’argent, 19 de vermeil et 24 d’or. Cette décoration récompense les agents qui sont dévoués au service de la collectivité et qui cumulent de l’ancienneté au sein de la fonction publique territoriale c’est-à-dire 20 ans pour l’argent, 30 pour la médaille de vermeil et 35 pour l’or.

Ces 56 personnes travaillent dans tous les services de la ville : école, CCAS, environnement, administratif, sport, technique, culture, crèche ou encore à la

restauration scolaire.