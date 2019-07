Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Les agences Pôle emploi du bassin Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, L'Éperon et Saint-Leu) et la ville du Port s'associent pour organiser un évènement pour l'emploi afin de permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer un maximum d'entreprises et d'acteurs de l'insertion professionnelle. Rendez-vous le mardi 16 juillet 2019 de 8h à 13h à la halle des Manifestations du Port. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

