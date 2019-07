Les "Villages de l'emploi de l'Ouest" prenaient place à la Halle des manifestations au Port toute la matinée. Près de 2200 visiteurs ont parcouru les allées à la découverte des 47 entreprises présentes. Un immense job dating était organisé sur place pour permettre aux demandeurs d'emploi de tenter leur chance. Hôtellerie, numérique, commerce, environnement, métiers de la mer... quasiment tous les secteurs étaient représentés.

Le premier "Village de l'Emploi" de l'Ouest, fruit d'un partenariat entre le Pôle Emploi et la ville de Le Port, a réuni plus de 200 partenaires à la Halle des Manifestations du Port : 271 postes proposés par 42 entreprises aux 2200 demandeurs d'emplois venus offrir leurs compétences, rencontrer les organismes de formation, découvrir de nouvelles activités, se renseigner sur les dispositifs d'aide à la création d'entreprise ou au retour à l'emploi...



Dans une ambiance dynamique et conviviale, les participants ont pu assister à des démonstrations, apprécier des dégustations, échanger avec les exposants et soumettre leurs candidatures auprès des entreprises présentes.



Cet événement s'inscrit dans la démarche engagée par la ville depuis 2016 à travers le PACTE ENTREPRISES & TERRITOIRE pour que le dynamisme du tissu économique du Port profite aux portoises et aux portois. Cette première édition en appelle des suivantes pour poursuivre de façon collective et avec détermination la démarche de lutte contre le chômage.

40.000 demandeurs d'emploi dans l'Ouest

Les agences Pôle emploi du bassin Ouest – La Possession, Le Port, Saint-Paul, L'Éperon et Saint-Leu – se sont associées à la ville du Port pour organiser cet immense événement consacré à l'emploi. De 8h à 13h, les visiteurs ont pu aller à la rencontre des partenaires et des entreprises sur place pour postuler aux 271 postes proposés ou simplement récolter des informations et des contacts afin d'avancer dans leur recherche d'emploi. Hôtellerie, numérique, commerce, environnement, métiers de la mer… Dans l'Ouest, près de 40.000 personnes recherchent un emploi.

Pour Coline, une jeune femme au chômage depuis 5 mois, les villages sont suffisamment vastes, "il y a du choix pour tout le monde, quel que soit le domaine, et beaucoup de stands dédiés aux jeunes".

Effectivement étaient représentés, comme le dit Claude Pelligrini, directeur de l'agence Pôle emploi du Port, "tout ce qui concerne le parcours d'une recherche d'emploi". "Nous avons plus de 200 métiers représentés, 42 entreprises présentes et tous nos partenaires, ainsi que des centres de formation" explique-t-il. L'occasion pour les visiteurs comme Coline de trouver chaussure à leur pied. "Ce qui m'intéressait c'était tout ce qui touchait au commerce, hôtesse ou vendeuse. J'ai eu droit à de bons conseils, et maintenant j'attends que les employeurs me rappellent pour un deuxième entretien", ajoute-t-elle.

Dans la Halle des manifestations c'était l'effervescence. "Pour illustrer cette dynamique de l'emploi, nous avons mis en place des animations", explique Dominique Oudin, directeur de la cohésion économique et sociale au Port. "Il y a une démonstration d'escrime de la part d'un club enfants, un coin 'métiers de la bouche" avec tout ce qui tourne autour de la cuisine où on apprend comment préparer l'ananas, ou encore une bricothèque pour apprendre à fabriquer des objets en bois comme des pots de fleurs…"

Un peu plus tard nous rencontrons Thomas et Elisabeth qui sortent du hall grouillant de visiteurs. "J'ai trouvé un centre de formation pour faire du développement web sur les jeux vidéo, c'est ce qui me passionne", explique Thomas. "Une personne était présente sur place pour raconter son expérience, je vois mieux où je dois aller pour y arriver maintenant."

Cela fait plus de deux ans qu'il n'avait pas travaillé : "Je me suis occupé de mes enfants pendant ces deux ans, et j'ai fait plusieurs petits boulots pendant ce temps comme chauffeur, agent d'entretien… Aujourd'hui, je tente une reconduction."

Elisabeth, elle, a déjà un diplôme dans la vente, mais elle souhaiterait s'orienter vers le domaine de la petite enfance, qui l'a toujours attirée. "Je suis confiante, j'ai été rassurée. Ce genre d'événements ça prouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent."

Ce type de retours n'est hélas pas unanime. D'autres visiteurs se sont montrés plus déçus. "Le niveau de formation demandé est trop haut", se désole Célia, une jeune femme qui cherchait des idées de formation dans le domaine du commerce. "On voit bien que ça ne concerne que ceux qui sont diplômés."

Un argument que réfute Dominique Oudin. "On a mis l'accent sur une méthode différente, par "simulation". C'est-à-dire qu'on s'attache essentiellement aux compétences, au savoir-être et pas seulement aux diplômes." Il faut s'avoir qu'au Port, 8.000 personnes sont demandeuses d'emploi, et 70% d'entre elles n'ont aucun niveau de formation.

D'autant plus qu'il n'y a pas que le job dating qui compte. Il y a aussi les rencontres, le réseau. Selon Victor Bécasse, conseiller pôle emploi de La Possession sur l'accompagnement intensif des jeunes, la présence physique des boîtes d'intérim, des entreprises et des partenaires permet aux visiteurs de "récolter des noms, des contacts, des informations pour leur recherche d'emploi".

