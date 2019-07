La ministre des Outremers a présenté hier, comme elle s'y était engagée 6 mois plus tôt, son "compteur-emploi" qui permet plus de "transparence" sur le nombre d'emplois créés en Outremer. Nous publions ci-dessous le communiqué du maire du Port, Olivier Hoarau. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Plus qu’un compteur-emploi, ce qu’il nous faut c’est une accélération réelle des moyens à déployer et des outils à piloter pour générer deux fois plus d’emplois à offrir aux Réunionnais. Avec près de 30% de chômage, notre situation est une urgence ! Ce n’est pas simplement d’une plateforme numérique pour nous dire : "cri pa marmay, agarde nou donne largent i cré d’zemploi" dont nous avons besoin.

Hier, la ville du Port s’est associée au Pôle emploi afin d’organiser un événement volontariste à la Halle des Manifestations du Port. L’objectif était clair et singulier : permettre à tous nos partenaires entreprises et institutionnels à venir présenter tous les emplois à pourvoir mais également, toutes les opportunités de formation, coaching, accompagnement de retour à l’emploi qu’ils mettent en œuvre.

C’est donc 271 postes qui ont été ouvert hier et nous l’espérons 271 chômeurs de moins. Notre engagement en faveur du retour à l’emploi du plus grand nombre est constant et prioritaire. D’ailleurs, les plus de 2 200 personnes présentes ont fait de cette opération un succès !

Madame la Ministre, c’est le sens de notre engagement à mettre en œuvre le dispositif Territoire Zéro Chômeur De Longue Durée pour lequel nous vous avons reçu au Port, pour la signature de la charte d’engagement TZCDLD. Mais encore une fois, c’est long, trop long ! Nous n’avons plus le temps d’attendre, les Réunionnais n’ont plus le temps de patienter. Agir, oui ! Mais agir, VITE !

Le maire Olivier Hoarau