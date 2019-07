La ville du Port présente la 5ème édition de "Partir en livre" du mercredi 17 juillet au samedi 20 juillet. Au programme : des animations, des spectacles, un conte musical, ou encore un atelier sur la piraterie. Tous les détails de cet événement culturel ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Retrouvez ici le programme détaillé de cette 5ème édition de Partir en livre



Au Square Pierre SEMARD - Près de l'Hôtel de Ville :



- Mercredi 17 juillet :

10h : Animation et conte musical "La ronde des enfants" avec Alix Poulot (tout public),

Atelier dessin "La forêt enchantée" avec Fabrice Urbatro (à partir de 8 ans)

15h : Atelier piraterie, flibustier avec Laetitia Bizard (jeune public)



- Vendredi 19 juillet :

17h : "Raconte-moi une histoire d'amour" avec Stéphane Thomas et Daniel Hoarau (ados, adultes)



Sur les Berges de la Rivière des Galets - Près du Stade Nelson Mandela :



- Samedi 20 juillet :

10h et 14h : "La boîte à rêve" (Avec la P'tite Scène qui bouge et sa caravane - famille)

Plus de renseignements au 0262 43 50 91.

