Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Jeux d'adresse et de motricité pour les plus jeunes. Jeux de balles pour les plus grands. Matinée d'activités en plein air pour les petits vacanciers du centre de loisirs Camille Macarty et Henri Wallon. Ils sont une trentaine de marmailles regroupés au complexe sportif municipal pour ces vacances d'hiver austral 2019.

