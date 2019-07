Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Vakans dann' Port continue avec un concert organisé dans le cadre du Sound Move Up, édition 2019. Ce mercredi 31 juillet 2019, les jeunes entre 14 et 17 ans sont conviés à un concert gratuit de 14h à 18h. Au programme, des prestations des artistes, Deric et Dj Kvens. Ils animeront l'événement tout au long de l'après-midi à la salle polyvalente du centre Paulette Adois-Lacpatia. L'entrée est gratuite et l'ambiance est garantie !

