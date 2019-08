Publié il y a 47 minutes / Actualisé le Vendredi 02 Août à 14H25

Les journées commerciales du Port commencent ce lundi 5 août 2019. Jusqu'au jeudi 15 août plusieurs dizaines d'exposants proposeront au public de faire de bonnes affaires. Des animations sont également prévues. Des concerts de Missty, Zeko, d"Abdoul et Junior et des karaokés sont notamment prévues. Pour permettre le bon déroulement de cette manifestation organisée par l'association des commerçants du Port (ACP) et la commune portoise, la circulation est temporairement modifiée

