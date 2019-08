Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Audrey Beaudet a été élue Miss le Port 2019 ce samedi 3 août 2019. Julie Diemahave et Marie Frontin ont été respectivement élues première et deuxième dauphine. Gwendoline Bordier remporté le titre de Demoiselle d'honneur. L'élection, qui a eu lieu dans le cadre des journées commerciales, était organisée par l'association des commerçants du Port et la mairie portoise (Photo D.R./Mairie du Port)

