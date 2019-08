La 24ème édition de Flore et Halle a démarré ce mercredi 7 août 2019 à la Halle des manifestations au Port. Thème de cette année : les plantes aquatiques, à travers la mise en valeur des carpes koï. Ces poissons japonais, très prisés des Réunionnais pour leurs jardins botaniques, sont la mascotte de cette nouvelle édition. En tout, 136 stands sont installés à la Halle et 30.000 visiteurs sont attendus. Fleurs, plantes, carpes... beaucoup de choses à voir et acheter jusqu'au 11 août inclus pour aménager son intérieur ou son jardin. Trois concerts sont également prévus en soirée.

Flore et Halle c'est parti et les exposants sont prêts à présenter leurs plus belles plantes. Comme Julie Avril, qui vend de tout sur son stand. "On fait des aromatiques, des plantes fleuries, des cactus, des suspensions... on très variés !" Pour son chiffre d'affaires, le salon est capital : "on ne louperait cet événement pour rien au monde, étant situés dans le Sud, ça nous permet ici de toucher une clientèle différente."

Yannick Lauret, lui, vend des orchidées de toutes les couleurs. Lui gère la seconde étape de la production "nos plantes arrivent soit d'Asie soit d'Europe, et on les fait fleurir chez nous ensuite... un travail considérable et précis qui nous a valu le label Plant'Péi quand même !" Pour lui, les Réunionnais aiment particulièrement les orchidées en raison de leur durabilité et leur aspect très coloré. Ses fleurs vont de 10 à 20 euros grand maximum, "ça permet à tout le monde de se faire plaisir."

De quoi attirer Aïssia, qui vient avec sa mère pour regarder les orchidées et les succulents. "Je cherche de quoi habiller mon appartement !" Habituée du salon, elle cherche surtout des plantes qui ne demandent pas énormément d'entretien.

"L'eau, base de la vie"

Pour sa mère, Fabienne, s'occuper d'un jardin ça demande "beaucoup d'amour". Son ancien bassin n'est plus du tout entretenu, alors elle compte bien profiter du thème de cette année, autour des plantes aquatiques pour lui donner une deuxième vie. "Pourquoi pas recommencer, le bassin est toujours là après tout ! Et j'ai repéré des jolies carpes koï... C'est joli, apaisant, ça calme mon stress."

Et puis l'eau, rappelle Jean-Luc Caro, directeur de la Halle des manifestations, "c'est symbole de vie, après tout nous en sommes composés à 80% !" Un beau thème "pour toucher le coeur des Réunionnais".

Autre visiteur, Didier, qui connaît des producteurs. "Ils m'ont proposé de passer, ça fait une belle sortie famille pendant les vacances." Dans son jardin, beaucoup de plantes, "celles qui veulent bien de nous" et beaucoup d'orchidées. "Il faut savoir parler aux plantes, ça demande un peu de patience, mais ce n'est pas si compliqué", nous explique-t-il. Il compte bien profiter du salon pour remplir son panier de nouvelles fleurs.

Le salon continue jusqu'au dimanche 11 août inclus, et trois concerts sont prévus. Mickael Pouvin jeudi soir, Johny Guichard vendredi soir, et Ziskakan qui fête ses 40 ans samedi soir.

Retrouvez notre reportage lors de l'inauguration du salon ce mercredi 7 août :

mm/www.ipreunion.com