Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Il y avait du beau et du bon au Bazar kréol samedi 3 août 2019 au Grand Marché du Port. Une journée placée sous le signe de l'artisanat péi, du fait-main. Au 'bazar Kréol', on pouvait trouver de tout : produits du terroir, bijoux, artisanat et produits fabriqués à Mafate, des bijoux, des objets de décoration. L'occasion aussi de découvrir ou redécouvrir des objets lontan et la distillation du géranium. Ce village artisanal était organisé par l'association La Bel'Ouest et la ville du Port.

