Les athlètes du Port ont jusqu'au vendredi 16 août 2019 pour déposer leur demande d'obtention de bourses d'excellence. Cette aide financière est accordée aux sportives et aux sportifs résidant au Port ou dont le club se trouve sur la commune portoise (Photo d'illustration: rb/www.ipreunion.com)

• Bourse d’Excellence, c’est quoi ?

C’est un dispostif d’aide individuelle destiné à l’achat de matériel et d’équipement. Il peut aussi être utilisé pour participer aux frais d’inscription, de déplacement interne et de séjour afin d’encourager la pratique sportive de haut niveau. Cette aide complémentaire ne prend pas en compte les déplacements aériens mais le dispositif peut être cumulé avec d’autres dispositifs proposés par les ligues, fédérations et l’UNSS.

• Qui peut en bénéficier ?

Les athlètes qui remplissent les conditions suivantes :

- résider sur la commune du Port et être licencié dans un club portois ou dans un club extérieur.

- résider hors commune du Port et être licencié dans un club portois

- être licencié obligatoirement auprès d’une ligue, d’un comité ou d’une fédération (affinitaire ou délégataire) et l’UNSS.

• Pièces à fournir impérativement (photocopies)

- un courrier adressé à Monsieur M.le Maire

- le formulaire d’aide dûment rempli

- une attestation de la ligue, du comité ou fédération de votre participation (de titre et/ou podium et/ou de déplacement)

- la licence sportive

- l’avis d’imposition N-1 (pour les résidents portois - seulement pour l'aide à la mobilité)

- un relevé d’identité bancaire (R.I.B) (du tuteur légal pour l’enfant mineur)

- le livret de famille ou un extrait de naissance

- pièce d’identité de l’athlète + parents (tuteur légal).

Informations et retrait des dossiers au Service des sports au 026242 86 62

• Pour plus de renseignements : http://ville-port.re/hidden/actualites/actualites-de-la-ville/bourse-dexcellence-inscrivez-vous-jusquau-vendredi-16-aout/