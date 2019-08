Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 25 minutes

Dans le cadre des Journées commerciales, le maire du Port, Olivier Hoarau, s'est allé à la rencontre des commerçants et de la population ce dimanche 11 août 2019 . Le maire était accompagné de la nouvelle Miss Le Port 2019, Audrey Beaudet et de ses dauphines Julie Diemahave et Marie Frontin. Les Journées commerciales se terminent jusqu'au jeudi 15 août 2019 (Photo d'illustration : ville du Port)

