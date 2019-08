Selon les organisateurs du salon des fleurs et des plantes, la 24ème édition de Flore et Halle compte parmi les très bonnes années.Plus de 23.500 personnes ont foulé les allées de la Halle des Manifestations au Port. Cette année, le thème était plutôt accrocheur puisque les plantes partageaient l'affiche avec les carpes Koï.

Du 7 au 11 août 2019, plus de 80 exposants ont fait le bonheur des visiteurs. Pépinières et horticulteurs de La Réunion sont venus de toute l’île. "Nous sommes fiers à la Halle des Manifestations, d’offrir ce salon situé au Port à tout le public réunionnais", précise Olivier Hoarau, président délégué de la SEM GEM Port.

L’innovation agricole était également présente à Flore et Halle avec le stand d’aquaponie Aquagro de Rémi Hoareau. Ce principe permet effectivement de combiner la culture de plante et l'élevage de poissons, réunissant donc les deux stars de ce salon.

Certains horticulteurs représentaient le label Plant'Péï et pour eux aussi le pari est gagné : "nous devons interpeller les passionnés de jardins. Ils doivent disposer de toutes les informations afin de pouvoir faire le bon achat", explique Patrice Fages, président de l’UHPR (Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion).

Le Koï show : une réussite

Cette année, les plantes et les fleurs partageaient l’affiche avec les carpes koï, grâce à l’Association Ilokoï dont les membres sont venus présenter leur collection privée. Certaines carpes avoisinaient le mètre et les 25 kg. Un réel plaisir pour tous les passionnés. "Ce dont nous sommes le plus fier aujourd’hui, raconte le président Jean-Pascal Grondin, c’est d’avoir partagé autant notre passion avec le public mais aussi entre nous. Tous les membres présents ont pris le risque de déplacer leur bassin."

Des concerts le soir

Cette année, Flore et Halle a aussi transformé le salon en moment de fête musicale. Jeudi 8 août, Mickael Pouvoin est venu présenter son album Eternel. Vendredi 9 août, Johny Guichard a bien fait rire le public avec son spectacle humour. Samedi 10 août, Ziskakan a fait escale au Port pour ses 40 ans.

Presque 1000 personnes sont venues assister à ces concerts.

Le concours du plus beau stand

Cette année, c’est le public qui a élu les trois plus beaux stand de Flore et Halle. Les trophées ont été remis à :

- Guylène Payet, Pépinière des Tamarins

- Joseph Avril, SCEA Multiplantes

- Lilan Cadenet, Jardin du Sacré coeur

L'association Ilokoï a reçu le Trophée du partenariat

Rémi Hoareau, d'Aquagro a reçu le Trophée de l'innovation

