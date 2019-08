Le geste héroïque de quatre jeunes qui ont sauvé une famille de la noyade n'est pas passé inaperçu, le maire du Port a réagi, voici le communiqué : "ce mardi 13 août 2019, en fin de journée, à Cap Homard, quatre nageurs sélectionnés dans l'équipe de La Réunion de natation aux derniers Jeux des îles, ont sauvé la vie d'un père et de ses deux fils : Millan, Boucher, Nicolas Bouhet, Hugo Jeanne-Rose et Corentin Trinez.

Le maire du Port, Olivier Hoarau, au nom du Conseil municipal, tient à saluer le courage de ces quatre jeunes et plus particulièrement deux portais du club de la Jeanne Natation, Nicolas Bouhet et Corentin Trinez. Au péril de leur vie, ils ont accompli un acte de courage et de dévouement. Nous saurons les honorer très prochainement."