Les Journées commerciales touchent à leur fin au Port. Ce jeudi 15 août c'est le dernier jour pour faire ses achats. Vêtements, chaussures accessoires, les commerçants et forains proposent un large choix de produits. Et pour clôturer cette journée, le public aura droit à un concert d'Abdoul et Junior à 16h sur le parvis du Grand Marché.

