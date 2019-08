Le service gratuit de garderie dans les écoles du Port reprend le lundi 19 août 2019. Les inscriptions démarrent dès ce vendredi 16 août dans l'établissement où l'enfant est scolarisé. Il permet aux parents de bénéficier d'un mode de garde après les cours.

Le service de garderie est ouvert aux enfants des toutes les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Les dossiers d’inscriptions peuvent être retirés et doivent être déposés, complets, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30 à partir de ce vendredi 16 août.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Port.