Le MSC Madhu B accoste au Port-Est ce jeudi 29 août 2019, "Il s'agira du plus gros porte-conteneurs jamais accueilli à La Réunion avec une capacité de 12 236 EVP (Equivalent vingt pied)" note le Grand port maritime. Construit en 2017, le navire présente des dimensions impressionnantes avec ses 330 mètres de longueur, 48,20 mètres de largeur et 14,40 mètres de tirant d'eau. "Ces caractéristiques sont proches des maximales acceptables au port Est" ajoute le Grand port maritime.

A titre de comparaison, les porte-conteneurs des lignes intercontinentales régulièrement accueillis à La Réunion ont en général une capacité comprise entre 6 500 à 7 500 EVP.

"Cette escale technique permettra à la Compagnie MSC de préparer la future ligne conjointe New Nemo qu’elle déploiera en coopération avec CMA-CGM (regroupement des lignes Nemo et Australia Express)" indique le Grand port martime.

À partir de la 2ème quinzaine du mois d’octobre, la ligne New Australia Express Service / Nemo Service reliera l'Europe du Nord et la Méditerranée à l'océan Indien et à l'Australie dans le sens Nord-Sud et l'Australie à l'Asie du Sud-Est, au sous-continent indien et à l'Europe dans l'autre sens. Cette nouvelle rotation sera opérée avec des navires de 9 500 EVP.