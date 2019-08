Ce jeudi 29 août 2019, la première pierre d'une toute nouvelle résidence pour seniors et personnes porteuses de handicap été posée au Port. La mairie, la SIDR, la SOGEA et Midi austral, gestionnaire de maisons spécialisées, s'investissent dans ce projet nommé "opération mail de l'océan" (Photo : lp/www.ipreunion.com )

70 logements devraient voir le jour d’ici 2021 au Port au sein du lotissement "la Palmeraie". Ce ne sont pas des logements comme les autres. Ils ont été conçus spécifiquement pour accueillir des personnes âgées mais également en situation de handicap.

C’est le cabinet "L’atelier architecte" basé à Saint-Denis, qui a remporté le concours d’architecture spécifique au projet en 2014. Guillaume Hazet est l’un des architectes de la structure. Il explique : "l’opération est importante pour nous car nous avons dû effectuer une véritable réflexion sur le logement adapté aux seniors. Les futures habitations sont de type T2. Au rez-de-chaussée, il va y avoir des espaces communs avec restauration, salle multimédia, jardins partagés et potagers, une terrasse de loisirs, la présence d’un gardien également."

Guillaume Hazet précise : "nous avons réalisé des coursives plus larges afin d’en faire des lieux d’échanges et de rencontres entre les résidants. Nous devons faciliter l’environnement de ces personnes afin qu’elles puissent rester chez elles et éviter le placement en maisons de retraite. Il faut que ce soit un lieu de sociabilisation pour empêcher l’isolement des seniors. A La Réunion, il manque d’habitats spécifiques pour les gramoune."

C’est justement pour répondre à cette problématique que la mairie du Port a lancé ce projet. Le maire l’a rappelé : "il faut maintenir les personnes âgées à domicile afin d’éviter qu’elles tombent dans l’isolement et la précarité." Regardez.

Jacques Durand est directeur général de la SIDR. Il explique : "20% de nos locataires ont plus de 65 ans. Il nous faut donc rendre les logements accessibles à La Réunion. Nous réhabilitons 400 logements anciens par an et nous construisons des résidences spécialisées. Nous voulons que les locaux mixtes -ou intergénérationnels -, soient ouverts sur le quartier. Nous ne voulons pas créer des ghettos de personnes âgées."

Les assoicztionLa grosse interrogation concerne le prix des loyers de ces habitations. En effet, Jacques Durand rappelle : "la réalisation de ces logements copute plus chers que celle de logements classiques car ils sont adaptés" mais l’entreprise a su trouver "un équilibre économique" en proposant des loyers modérés : "de 290 euros à 330 euros par mois" détaille-t-il.

La résidence "la Palmeraie" devrait être livrée en 2021.

lp/www.ipreunion.com