La première édition de la Journée de la Nutrition se déroule ce mardi 3 septembre sur le Parvis du Grand Marché au Port. De 9h à 15h30 la Mission Intercommunale Ouest et divers partenaires donnent rendez-vous aux curieux.

Au programme : démonstration culinaire avec légumes lontan, information et animation sur l’alimentation, démonstration sportive, prévention des addictions entre autres. L'objectif étant de répondre aux questions, savoir manger, quoi manger, comment manger ?

Pendant toute la journée l’alimentation, l’activité physique et certaines pathologies seront aux centres des discussions avec notamment l'IREPS Réunion, l'OMS de Saint- denis , la Clinique Oméga, l'Anpaa Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et Cross Band Z’ados.

Les jeunes et les moins jeunes pourront rencontrer les partenaires et participer au tirage au sort pour gagner des cadeaux.

