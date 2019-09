Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Le réseau de lecture du Port a dévoilé sa programmation pour le mois de septembre. Elle est placée ce mois-ci sous le signe des journées du patrimoine. Exposition, projection et d'autres activités seront organisées dans le cadre de cette manifestation. "Le mur na poin rienk zorey" projection dans les bibliothèques Say et Rivière des Galets figurent également au programme pendant tout le mois.

