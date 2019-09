Le Bazar Kréol revient ce samedi 7 septembre. Il s'installe une nouvelle fois au Grand Marché du Port de 9 à 18 heures. Organisé par l'association La'Bel Ouest en collaboration avec la ville du Port, le Bazar Kréol vise à ramener "Les Hauts dans les Bas".

Le village artisanal s’articule autour des thèmes : senteur, saveur, gourmandise et produits locaux. Le public pourra trouver sur place plantes aromatiques, produits péï, pâtisseries véganes, des produits du terroir, de l’artisanat, des produits à base de géranium et de vétiver. Diverses animations et une exposition de l’artiste Louis Boyer sont prévues.